VASKİ ekipleri, su ve kanalizasyon hattı çekimi sırasında engebeli arazide de çalışmak zorunda kalıyor. Araçların çıkamadığı yerlere malzemeleri sırtlarında taşıyarak yeni hatların çekimini gerçekleştiren ekipler, özellikle kırsal kesimlerde meydana gelen bazı arızalara güçlükle ulaşabiliyor. Gürpınar ilçesinin Örmeli Mahallesi’nde sürekli tıkanan şebeke hattı 20 metre uzatılarak susuzluk sorunu çözüldü. Ekipler, arıza yerine dağlık araziden ulaşmak zorunda kaldı.
Çatak ilçesinin Hacı Osman Mahallesi’nde ise 200’lük hatta meydana gelen arıza, ekiplerin yoğun gayretiyle giderilerek vatandaşların sorunu çözüme kavuşturuldu.
Erciş ilçesindeki Balıbey Yaylası Hacıkaş Su Şebekesi onarımı da güçlükle gerçekleştirildi. Çobanlar tarafından tahrip edilen su şebekesi, kısa zamanda onarılırken, araçların çıkamadığı bölgeye ekipler malzemeleri sırtlarında taşıyarak ulaştırdı.
Bölge halkı, yapılan çalışmalardan dolayı VASKİ ekiplerine teşekkür ettiler.