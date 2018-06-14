Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bayramların kardeşliğimizin ve beraberliğimizin teminatı olduğunu belirterek, bu bayramda da daha çok sevgi ve saygı ile birbirimize yakınlaşacak, önümüzde bulunan tüm olumsuzlukları kaldırmak için el birliği, gönül birliği yapacağız” dedi.

Bayramların bizim tarihimizde apayrı bir yeri ve önemi olduğunu hatırlatan Tekataş, yardımlaşmayı, kardeşliği yine ön plana alarak, toplumsal yaralarımızı onarmanın fırsatını yakaladık. Candan kucaklaşmayı, soframızda ekmeğimizle birlikte sevgiyi de paylaşmayı ön planda tutarak mübarek bir Ramazan ayı geçirdik” dedi.

Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini ve hazzını yaşıyoruz. Milletçe daha iyi yarınlara aydınlık geleceklere ulaştırması için Rabbimize duacıyız. Vanlı hemşerilerimin, tüm VASKİ çalışanlarının, Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik eder, hayırlı ve güzel günler temennisiyle selam ve saygılar sunarım” şeklinde konuştu.