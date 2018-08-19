Ali Tekataş, yayınladığı mesajda, bayramlar; millet ve ümmet için kardeşliğin, beraberliğin, dayanışmanın en zirveye ulaştığı günler olduğunu söyledi. Tekataş, “Biz bu zirvede kucaklaşarak, birbirimize daha çok kenetlenip dünyaya bir güçlü mesaj vereceğiz. Bizi bölemeyecekler, diz çöktüremeyecekler. Biz, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde biriz ve beraberiz. Artık bizim kardeşliğimizi kıskanan, yükselmemizi engellemek isteyen, gidişatımızı durdurmaya çalışanlara bizim nasıl birbirimize sıkı sıkı sarıldığımızı göstermenin en iyi zamanıdır" dedi.

“Kardeşliğimiz ilelebettir”

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, son günlerde yaşananlara da değinerek, “Kimsenin aramıza girmesine, kardeşliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Bizi para ile pul ile dolar ile kur ile korkutmaya çalışanların ne denli hüsrana uğrayacaklarını yakında göreceğiz. Bizler ilelebet kadar kardeş kalacağız" ifadelerini kullandı.

“Gönlümüze aşk ve sevgi dolar, başka dolar tanımayız”

Türkiye’nin dünyada mazlum ve kimsesizlere her daim kucak açtığını, ekmeğini bölüştüğünü, yardım ettiğini belirten Tekataş, “Bu ülkeyi Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile yalın ayak, aç karnına, ancak iman ile vatan aşkı ile kazandık. Gönlümüze ancak sevgi dolar, aşk dolar, muhabbet dolar. Başka dolarlarla işimiz olmaz, bunlar bizi yıldıramaz. Bu bayramı daha aydınlık ve müreffeh yarınlara ulaşmak için bir vesile kılıyoruz. Milletçe tüm aleme güçlü kardeşlik örneği sergileyerek bir Kurban Bayramı kutlamayı Rabbim nasip eylesin" şeklinde konuştu.

“Size hizmet bir ibadettir”

Tekataş, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesi temennisinde de bulunarak, “Van Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak sizlere hizmet etmenin bir ibadet olduğunun bilinciyle, aynı aşk ve heyecanla nice daha güzel hizmetlerde buluşmayı temenni ediyorum. Tüm İslam âleminin, ülkemizin ve Vanlı hemşerilerimim Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.