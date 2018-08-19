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19 Ağustos 2018 11:54

VASKİ’den yapılandırma için bayramda mesai

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kamuya ait borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin 27 Ağustos’a kadar uzatılmasının ardından bayramda da mesai yapacak.

VASKİ’den yapılandırma için bayramda mesai

19 Ağustos 2018 11:54


VASKİ, su borcu olanların daha kolay ödeme yapabilmeleri için son günü beklemeden daha rahat bir ortamda işlemlerini yapmalarına yönelik abonelerine çağrıda bulundu. VASKİ’nin yapılandırma için 25 ve 26 Ağustos bayram tatilinde de açık olacağı duyuruldu. VASKİ, su borcu yapılandırmasının İpekyolu Caddesi merkez binası ile tüm VASKİ ilçe müdürlüklerinde devam ettiği kaydedildi.


VASKİ, ayrıca yapılandırma sonunda borcunu yapılandırıp ödemeyenler hakkında da hızlı bir icra işlemi başlatılacağını kaydederek, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini hatırlattı


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ödeme tarihi geçmiş borçlu abonelerin bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, “Borçtan dolayı su kesilmemesi ve sonuçta mağdur olmamaları için borçlu abonelerimizin gerekli ödemeleri zamanında yapmalarını bekliyoruz’’ dedi.




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