VASKİ, su borcu olanların daha kolay ödeme yapabilmeleri için son günü beklemeden daha rahat bir ortamda işlemlerini yapmalarına yönelik abonelerine çağrıda bulundu. VASKİ’nin yapılandırma için 25 ve 26 Ağustos bayram tatilinde de açık olacağı duyuruldu. VASKİ, su borcu yapılandırmasının İpekyolu Caddesi merkez binası ile tüm VASKİ ilçe müdürlüklerinde devam ettiği kaydedildi.

VASKİ, ayrıca yapılandırma sonunda borcunu yapılandırıp ödemeyenler hakkında da hızlı bir icra işlemi başlatılacağını kaydederek, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini hatırlattı

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, ödeme tarihi geçmiş borçlu abonelerin bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, “Borçtan dolayı su kesilmemesi ve sonuçta mağdur olmamaları için borçlu abonelerimizin gerekli ödemeleri zamanında yapmalarını bekliyoruz’’ dedi.