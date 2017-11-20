VASKİ, tüm ilçelerde devam ettirdiği su ve altyapı projelerinde vatandaşların ihtiyaçlarını kısa vadede çözmek için yoğun gayret gösteriyor. Erciş’in su problemini tamamen ortadan kaldıracak proje kapsamında yapımı devam eden su depoları ile arıtma tesisinde incelemelerde bulunan VASKİ yetkilileri, Van’ın en büyük ilçelerinden olan Erciş’te bu yılsonu itibariyle su sorununun sıfıra indirilmesini hedefliyorlar.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı A. Vahap Gezgen, ilgili daire başkanlarıyla Erciş ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde takip ederek, yetkilerden bilgiler aldılar.