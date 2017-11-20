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20 Kasım 2017 11:24

VASKİ’den yoğun iş temposu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde devam eden bazı projelerinin yılsonunda bitirilmesi için yoğun bir çalışma temposu sürdürüyor.

VASKİ’den yoğun iş temposu

20 Kasım 2017 11:24


VASKİ, tüm ilçelerde devam ettirdiği su ve altyapı projelerinde vatandaşların ihtiyaçlarını kısa vadede çözmek için yoğun gayret gösteriyor. Erciş’in su problemini tamamen ortadan kaldıracak proje kapsamında yapımı devam eden su depoları ile arıtma tesisinde incelemelerde bulunan VASKİ yetkilileri, Van’ın en büyük ilçelerinden olan Erciş’te bu yılsonu itibariyle su sorununun sıfıra indirilmesini hedefliyorlar.


VASKİ Genel Müdür Yardımcısı A. Vahap Gezgen, ilgili daire başkanlarıyla Erciş ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde takip ederek, yetkilerden bilgiler aldılar.




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