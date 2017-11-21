Yanmaz’dan ‘Diş Hekimleri Günü’ mesajı

Ergün Yanmaz, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Sağlık Müdürü Yanmaz, yayınladığı mesajda; ağız, diş ve diş eti rahatsızlıklarının birçok hastalığın belirtisi olabileceğini kaydetti. Yanmaz, ağız ve diş sağlığına önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu konu en önemli sağlık sorunlarındandır. Çünkü sindirim sisteminin düzgün çalışması, besinlerin sindirime hazır hale getirildikten sonra yutulması ile mümkündür. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, diş kaybına ve sağlığımızın bozulmasına sebep olur. Ağız ve diş sağlığı; yaşam kalitesinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Müdürlük olarak ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermekteyiz. Bu konuyla ilgili çalışmalar kurumumuzca planlı olarak yapılmaktadır. Tedbiri elden bıkamamak lazım. Ağız ve diş sağlığının öneminin anlaşılması ve toplum bilincinin oluşturulması gerekir. Anne adayından başlayarak gebelik döneminde annenin ve bebeğin ağız ve diş sağlığı konusunda düzenli takibinin yapılması, kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışmaktayız. Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.