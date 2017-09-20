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20 Eylül 2017 11:42

Yeni yollar ağaçlarla donatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ile ilçelerde yeni açılan cadde ve sokaklara ağaç dikimi yapıldı.

Yeni yollar ağaçlarla donatıldı

20 Eylül 2017 11:42


Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yeşil görünmesi ve güzelleştirilmesi adına yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde yeni açılan cadde ve sokaklara ağaç dikimi yaptı. Şerefiye Caddesine 75 adet gladiçya türü ağaç dikilirken; İkinisan, Sıhke, Kazım Karabekir ve İskele caddelerinde ise kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi.


Yeşil bir Van için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, “Trafiğe yeni açılan cadde ve sokaklardaki ağaçlandırma çalışmalarımız sürüyor. Yine bununla birlikte parklarımızın onarım ve çiçeklendirmesi yapılıyor. Yeni açılacak olan seralarımızın hizmete girmesiyle birlikte de park ve caddelerimiz daha şık ve modern olacak” dediler.




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