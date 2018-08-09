Yukarı Yanıktaş Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan 113 haneli ve 640 nüfusu bulanan Yukarı Yanıktaş Mahallesi’nde geçen yaz sezonunda yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından 4 bin 500 metrekarelik kilitli parke taşı yol çalışması yapılmıştı. Kış mevsiminin gelişiyle birlikte yol yapımına ara veren Çaldıran Belediyesi ekipleri, yeni sezonla yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Yukarı Yanıltaş Mahallesi’ndeki tüm yolları kilitli parke taşlarıyla süsleyen ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yukarı Yanıktaş Mahallesi’ni yaşanılabilir bir mahalle haline getireceklerini ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Kırsal mahallemiz olan Yukarı Yanıktaş Mahallemizde ikamet eden 640 vatandaşımızın çamurlu yollarına son vermek adına geçen yaz sezonunda ciddi anlamda kilitli parke taşı yol çalışmalarımız oldu. Ancak mevsim koşullarından dolayı ara verdik. Bu yaz sezonunda ise 6 bin metrekare yol yapılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah bir iki gün içinde çalışmalarımızı tamamlayarak Yukarı Yanıktaş Mahallemizin yol sorununu tamamen çözmüş olacağız. Ekiplerimiz başladıkları hizmetleri tamamlayarak yol sorununu tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Bizler için Tendürek Dağı eteklerindeki mahallelerimiz ne ise merkez mahallelerimiz de aynı hizmetten faydalanıyor” şeklinde konuştu.

Yukarı Yanıktaş Mahallesi sakinleri ise, ilk defa mahallelerinde ciddi çalışma yapıldığını belirterek, “Çamur deryası gibi olan yolları kullanıyorduk. Belediyenin yaptığı yol çalışması ile birlikte düzenli yollarımız oldu. İlk defa bu tür hizmetlerle tanıştığımız için Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür ederiz” diye konuştular.