YYÜ’de "Van’ın Kentsel Fotoğrafı" söyleşisi

Dr. Erkan Konyar tarafından "19. Yüzyılda Van’ın Kentsel Fotoğrafı" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün "Van Kent Söyleşileri" programı kapsamında YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde bir program düzenlendi. Programda açılış konuşmasını yapan Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suat Parin, “Nasıl bir kentte yaşıyoruz, nasıl bir kentte yaşamaya devam edeceğiz sorularının cevabını kentin biraz geçmişini irdelemekle bulabiliriz” dedi.

Bölümdeki arkadaşları ve öğrencilerle Van kent söyleşileri adı altında bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Doç. Dr. Parin, ilk etkinliği Doç. Dr. Erkan Konyar’la başlattıklarını kaydetti. Amaçlarının Van’ı tartışmak, Van’ı sürekli gündemde tutmak ve bir hafıza oluşturmak olduğuna dikkat çeken Parin, “Bununla beraber 8 tane daha söyleşimiz var. Kendi alanında Van üzerine çalışmalar yapan hocalarımız ile bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Bu projeyi destekleyen Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığına ve bu işin mutfağında çalışan sosyoloji topluluğu öğrencilerine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ise, programın çok önemli olduğuna değinerek, “Kentlerde aynı insanlar gibidir. Bu son dönemde siz nasıl ki arkadaşlarınızı, dostlarınızı tanımadığınız müddetçe kendinizi tanıyamıyorsanız, şehri tanımadan da bir yere varamazsınız. Aslında sizin kültürünüze, sizin yaşantınıza yön veren, renk veren, sizi cisimlendiren ve anlamlandıran en önemli unsurlardan biri de kentinizdir. Siz nasıl arkadaşlarınızı, dostlarınızı yalnız bırakmıyorsanız, kentinizi de yalnız bırakmamalısınız. Bugünkü program bu anlamda önemlidir. Başta Suat Hocama, sunumuyla bizlere eşlik ettiği için Erkan Hocama ve bu projeye gönül veren sosyoloji bölümüne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye çıkan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Konyar, Van’ın çok kapsamlı ve önemli bir kent olduğunu söyledi. Van’ın yaklaşık 7 bin yıllık bir süreçte oluşmuş bir kent olduğunu ifade eden Doç. Dr. Konyar, böylesi bir tarihi sürecin üzerinde yaşadıklarını belirtti. Kentleri yaşayan organizmalara benzeten Konyar, şunları söyledi:

“Bizde zararlı bakteriler gibiyiz. İnsanlar sürekli o dokuya zarar veren unsurlar. Eski Van’ın talihsizliği, belki şansı yüzyılın başında terk edilmiş olması. Terk edilmiş olmak aslında kentsel süreçte yeni kent oluşumlarında, o eski kentsel dokuya zarar vermememize neden oldu. En azından bu şekilde 12-13. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan süreçte bir kentin hikayesini okuyabiliyoruz. Bu aslında Anadolu’da çok az kente nasip olmuş bir durumdur. İstanbul örneğinden yola çıkarsak, o eski dokudan çok az şey bulabilirsiniz. Belki Van kenti şu anda eski Van üzerinde yükselmiş olsaydı, eski Van’a dair çok az şey bize ulaşmış olurdu. Bu bağlamda Van’ın 7 bin yıllık kent tarihi birçok kente nasip olmaz. Bunun maddi kültür varlıklarını mutlaka gezin.”

Konyar, sunumunun ardından öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularını cevaplandırdıktan sonra program sona erdi.

Söyleşiye Van Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zeki Duman, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.