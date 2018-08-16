Zabıtadan bayram denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi yapan pastanelerde gıda denetimi yaptı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, sağlık raporları, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği, beyaz önlük ve eldiven kullanımı, sineklikler gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi. Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi tutanak hazırlanarak eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için yıl boyunca çalıştıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, “Yıl içinde sürdürdüğümüz rutin denetimlerimizi Kurban Bayramı öncesi pastane ve tatlı salonlarında da sürdürüyoruz. Çünkü bayram dolayısıyla buralarda yoğunluk oluşuyor. Bu çalışmalar hem vatandaşımız hem de esnafımız için çok önemlidir. Bu denetimlerle de birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Yaptığımız denetimlerde başta hijyen olmak üzere genel bir kontrol yapıp, kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine teşekkür etti.