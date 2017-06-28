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28 Haziran 2017 15:58

1930’dan günümüze çeyiz sandıkları sergilendi

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve 1930-1989 yılları arasında kullanılan çeyiz sandıklarının yer aldığı "Çeyiz Sandıkları Sergisi ve Öyküleri" adlı sergi, Yalova Kent Müzesi’nde kapılarını araladı.

1930’dan günümüze çeyiz sandıkları sergilendi

28 Haziran 2017 15:58


Tarihin bir kesitine ilginç insan hikayeleri, gelenek ve göreneklerle ışık tutacak olan "Çeyiz Sandıkları Sergisi ve Öyküleri" adlı sergi Yalova’da törenle açıldı. Serginin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, Yalova Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu ve Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu başkanı Zeki Gürsu kesti. Gürsu, sergide 12 sandığın yer aldığını ve teşhir edilen her sandığın ise bir hikayesi olduğunu belirtti. Sandıkların içerisinde ise sandık sahiplerine ait çeyizler yer alıyor.


Serginin önemi hakkında da bilgiler veren Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu Başkanı Zeki Gürsu, "Burada göçle birlikte gelmiş atalarımıza ait sandıkları sergiliyoruz. Bu sandıklar büyüklerimizden çocuklarına, onlardan da bizlere kadar ulaştı. Biz de bu sandıkların hikayelerini derledik. Sandıkların hikayelerini yazarken hüzünlü hatıralara şahit olduk. Buradaki çeyiz sandıkları özellikle Balkanlar yöresine ait çeyiz sandıkları. O döneme ait sandıklar. Genelde 2 gözlü, çiçekli ve perdeli olarak yapılırmış. Bu da evliliği, eşleri ve yeni bir hayatı temsil ediyor. O dönemde çeyiz çok önemliydi. Gelinlik kızların mutlaka çeyizi olmak zorundaydı. Çeyizi az olan kızın itibarı da az olurdu. Günümüzde bu gelenek sürdürülmüyor" dedi.


Sergi 3 Temmuz 2017 tarihine kadar açık kalacak.




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