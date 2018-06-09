34 bin 500 volt elektriğe kapıldı, sağ kurtuldu

Hastaneye kaldırılan personelin vücudunda birinci derece yanıklar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde bulunan Beşiktaş Tersanesi’nde çalışan Nadir Bingöl, çalıştığı esnada yüksek gerilim panosunda akıma kapıldı. 34 bin 500 volt elektrik akımına maruz kalan çalışan, elektriğin kesilmesi sonrasında olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Bingöl’ün vücudunda 1. derece yanıklar meydana geldi. Talihsiz işçinin Yalova Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.