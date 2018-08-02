Büyükgümüş, “Mahkemelerimiz Rahip Brunson ile ilgili kararı vermiştir” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova’da düzenlediği basın toplantısıyla ABD’yi ve müeyyideleri eleştirdi. Yaptırımların Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından hiçbir anlamı olmadığını dile getiren Büyükgümüş, “Elbette ki siyasiler olarak belirli konularda anlaşamayabiliriz. Ama Türkiye’nin millî çıkarları, Türkiye’nin uluslararası yürüyüşü gündeme geldiğinde ortak hareket etmesi lazım. TBMM’de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin ortaklaşa aldığı karar sonrasında yayınladığı bildiriyi de ben çok değerli buluyorum. Rahip Brunson davasıyla başlayan bu gerilim aslında ABD ile aramızda uzun yıllardır var olan bir takım anlaşmazlıkların daha da sertleşmesine sebep oldu. Şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemeler üzerinde kimsenin bu tür ekonomik yaptırımlarla baskı oluşturmaya hakkı yok. Türkiye NATO Müttefiki olmanın bilinci ve ABD ile dost bir ülke olmanın gerektirdiği uluslararası plandaki çalışmalarıyla yola devam ediyor. ABD tarafından meselenin bu tip yaptırımlarla dile getirilmesi ve karşılıklı olarak hukuk çerçevesinde yürütülen ilişkilerin bu şekilde zedelenmeye çalışılmasını biz uluslararası ilişkiler açısından anlamsız buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yaptırımın bizce hiçbir anlamı yok" diyen Büyükgümüş, "Her iki bakanımız da zaten güçlü bir şekilde bunu ifade ettiler. Kimse unutmamalıdır ki bizim ayaklarımız Ankara’ya basar. Bizim ayaklarımız Anadolu topraklarına basar. Ve Türkiye’nin çıkarları neyse biz uluslararası anlamda bunun takipçisi oluruz. Brunson davası da bunun bir sonucudur. Mahkeme kendisiyle ilgili kararı vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’deki ekonomik çevrelere baskı yaparak bir sonuç almayı beklemek hukuku ve ABD’nin de paydaşı olduğu uluslararası toplumu zedeleyecek çaptadır” diye konuştu.