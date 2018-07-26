Altınova Belediyespor top başı yaptı

Geçen sezon TFF 3. Ligin kapısından dönen sarı yeşilli ekip bu sezon parolasını şampiyonluk olarak belirlerken, yeni teknik ekip ve futbolcuları kulüp tesislerinde bir araya geldi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulübü Başkanı Sedat Ok ve yönetim kurulu üyeleri, Sportif Direktör Abdurrahman Güneş, ilk idmanı izleyerek futbolcularla tanıştı. Altınova Belediyespor’un ilk idmanında 24’ü A takım 11’i ise altyapıdan olmak üzere 35 futbolcu yer aldı. Yalova temsilcisi 8 Ağustosa kadar kendi tesislerinde çalıştıktan sonra 9 Ağustosta Bolu’da kampa girecek. Sarı yeşilliler burada 4 hazırlık maç oynadıktan sonra Yalova’ya dönerek Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürecek.