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29 Mayıs 2018 17:10

Altınova Belediyespor Tutcuoğlu’na emanet

Yalova’nın Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) takımlarından Altınova Belediyespor, teknik direktörlük görevine Mehmet Eyüp Tutcuoğlu’nu getirdi.

Altınova Belediyespor Tutcuoğlu’na emanet

29 Mayıs 2018 17:10


2017-2018 sezonunda 3. ligin kapısından dönen sarı-yeşilli ekibin başkanı Sedat Ok ve Sportif Direktör Abdurrahman Güneş, 52 yaşındaki teknik adamla masaya oturarak sözleşme imzaladı. Kartalspor, Eyüpspor, Gebzespor, Tuzlaspor, Darıca Kale Bayramoğlu ve Çayırocaspor’u çalıştıran Tutcuoğlu, son olarak Yalova Kadıköyspor’da görev yapmıştı. İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Mehmet Eyüp Tutcuoğlu, Altınova Belediyespor’u 3. lige çıkarmak için geldiğini söyledi.



“En doğru isimle anlaşma sağladık


Doğru bir iş yaptıklarını söyleyen Altınova Belediyespor Sportif Direktörü Abdurrahman Güneş de, "Takımımız geçen sezon statü olarak 3. Lige çıkamadı. Bunun dışında kurumsal olarak artık profesyonel bir kulüp gibiyiz. Teknik direktör arayışlarımız sürerken tam 43 isimle diyalog kuruldu. Bu sebeple yeni hocamızı daha önce açıklayamadık. İnce eledik, iyi araştırdık ve doğru isimde karar kıldık. Bu sezon yarım kalan işi tamamlayacağız ve Yalova’nın yüzünü güldüreceğiz” dedi.




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