Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 16:21

Altınova Halk Eğitim’den önemli hedefler

Yalova’nın Altınova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı.

Altınova Halk Eğitim’den önemli hedefler

16 Eylül 2017 16:21


Merkezin kurslarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Kemal Hazır, “Yurt içi ve yurt dışı projeler için çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl ses eğitimi, çini, resim-yağlıboya, el sanatları, nakış, tel kırma, kırkyama, ahşap boyama, giyim ve filografi kursları açtık. Ayrıca İş-Kur ile ortaklaşa kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından sepet örücülüğü, keçecilik ve iğne oyası kurslarını gerçekleştirdik. Bu eğitim öğretim yılında değişik branşlardaki kurslara da yöneleceğiz. Yine İş-Kur ile ortaklaşa tel kırma, kanaviçe, ebru, mum oymacılığı, sabun çiçek, üfleme cam ve kursiyerlerin girişimciliğine katkıda bulunacak kurslar açılacak. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren tersaneler ve diğer işletmelerin çalışanlarına yönelik mesleki eğitim taleplerini karşılamak, istihdama ve iş gücü piyasasının ihtiyacına yönelik kurslar açmayı planlıyoruz. Yeni farklı alanlarda, yurt içi-yurt dışı projeler üretmek için ön çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç