Altınova Halk Eğitim’den önemli hedefler

Merkezin kurslarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Kemal Hazır, “Yurt içi ve yurt dışı projeler için çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl ses eğitimi, çini, resim-yağlıboya, el sanatları, nakış, tel kırma, kırkyama, ahşap boyama, giyim ve filografi kursları açtık. Ayrıca İş-Kur ile ortaklaşa kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından sepet örücülüğü, keçecilik ve iğne oyası kurslarını gerçekleştirdik. Bu eğitim öğretim yılında değişik branşlardaki kurslara da yöneleceğiz. Yine İş-Kur ile ortaklaşa tel kırma, kanaviçe, ebru, mum oymacılığı, sabun çiçek, üfleme cam ve kursiyerlerin girişimciliğine katkıda bulunacak kurslar açılacak. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren tersaneler ve diğer işletmelerin çalışanlarına yönelik mesleki eğitim taleplerini karşılamak, istihdama ve iş gücü piyasasının ihtiyacına yönelik kurslar açmayı planlıyoruz. Yeni farklı alanlarda, yurt içi-yurt dışı projeler üretmek için ön çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.