Altınovaspor ’Saygılı’ ile devam

Altınova Belediyesi İdari İşler Sorumlusu Mustafa Yurt, 2017-1018 sezonunda teknik direktörü Kaya Tevfik Saygılı ile yoluna devam edeceklerini açıkladı.

Yeni takviyelerle hedeflerinin şampiyonluk ve 3. lig olduğunu ifade eden Mustafa Yurt, “Hocamıza güvenimiz tam. Tüm camia olarak el ele vererek 3. lige çıkmak istiyoruz” dedi.

Çok kaliteli bir camiaya sahip olduklarını söyleyen Teknik Direktör Kaya Tevfik Saygılı da, “Altınova Belediyespor’un yönetimi, teknik ekibi ve sporcuları çok kaliteli. İyi bir taraftar topluluğu var. Bunlar başarı için çok önemli. İdmanlara başladık. Hedefimiz 3. lig” diye konuştu.

Daha önce Tekirdağspor ile 3. lige yükselme sevinci yaşayan 1965 doğumlu teknik adam, Beşiktaş, Avcılar Belediyespor, Beylikdüzüspor, Göztepe, Yeni Malatyapsor, Silivrispor, Edirnespor Gençlik, Tekirdağspor ve Edirnespor takımlarında görev yapmıştı.