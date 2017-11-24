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24 Kasım 2017 12:28

Aziz Yıldırım, Yalova’da pota açılışına katıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından gerçekleştirilen "1907 Okul 1907 Pota Projesi" kapsamında Yalova’da yaptırılan 14 potanın açılışına katıldı.

Aziz Yıldırım, Yalova’da pota açılışına katıldı

24 Kasım 2017 12:28


Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından 81 ilde yaptırılacak olan 1907 potadan 14 tanesi Yalova’da yapıldı. Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan bu potaları temsilen Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi bahçesinde bir tören düzenledi. Potaların açılışına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Okula gelişinde Yalova Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Nedim Güven, Okul Müdürü Sedat Oymak, YTSO Başkanı Tahsin Becan ve çok sayıda Fenerbahçe taraftarı tarafından karşılanan Yıldırım, büyük ilgi gördü. Öğrencilerin formalarını imzalayan ve gençlerle fotoğraf çektiren Yıldırım ardından pota açılış törenine geçti. Okul bahçesindeki potaları inceleyen Yıldırım, okulun basketbol takımının yaptığı maçı da ilgiyle izledi.



Vefa Salman’a kongre delege kartı verildi


Törenin ardından Yalova Fenerbahçeliler Derneği’ne geçen Aziz Yıldırım’ı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman karşıladı. Dernekte Salman’dan bilgi alan Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü üyesi olan başkana kongre delege kartını verdi. Dernekte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez tarafından Yıldırım’a derneğin flaması hediye edildi. Flamayı almaktan gurur duyduğunu dile getiren Yıldırım, flamayı kulübün en güzel yerinde saklayacağını dile getirdi.




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