Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 13:27

Bakanlıktan Altınova’ya ziyaret

İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Yalova’nın Altınova ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Bakanlıktan Altınova’ya ziyaret

10 Temmuz 2017 13:27


İdari Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamlarında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evvela Altınova Kaymakamlığını ziyaret eden Bilgin, burada Kaymakam Engin tarafından ağırlandı. Ardından Altınova Belediyesi’ni ziyaret eden Bilgin ve beraberindekiler, Başkan Oral’ın misafiri oldu. İlçede yapılan projeler hakkından Kaymakam Engin ve Başkan Oral’dan bilgi alan İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, ilçedeki bazı çiçek seralarını gezdi. Çiçekçilik sektörü hakkında Aysan Çiçekçilik sahibi Hüseyin Aysan’dan bilgi alan Osman Bilgin, ilçeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!