Bakanlıktan Altınova’ya ziyaret

İdari Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamlarında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evvela Altınova Kaymakamlığını ziyaret eden Bilgin, burada Kaymakam Engin tarafından ağırlandı. Ardından Altınova Belediyesi’ni ziyaret eden Bilgin ve beraberindekiler, Başkan Oral’ın misafiri oldu. İlçede yapılan projeler hakkından Kaymakam Engin ve Başkan Oral’dan bilgi alan İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanı Osman Bilgin, ilçedeki bazı çiçek seralarını gezdi. Çiçekçilik sektörü hakkında Aysan Çiçekçilik sahibi Hüseyin Aysan’dan bilgi alan Osman Bilgin, ilçeden ayrıldı.