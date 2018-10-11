Çiftlikköy'de “huzur” toplantısı

Yalova'nın Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkı hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ile mücadele konularında bilgilendirdi.

Polis-halk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ve bilgi alışverişinin sağlanması maksadıyla Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme toplantıları yaparak vatandaşı uyarıyor. Özdilek AVM Konferans Salonu'nda yapılan halk toplantısında vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirildi. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kocabaş, vatandaşlara yeni dolandırıcılık teknikleri ile şuana kadar yaşanılan bazı dolandırıcılık olayları hakkında bilgiler verdi. Devletin hiçbir şekilde telefon ile vatandaştan para istemeyeceğini belirten Kocabaş, bu tür durumlarda muhakkak 155 polis hattının aranmasını istedi. Özellikle son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı konusunda halkın daha dikkatli olmasını isteyen Kocabaş, dolandırıcıların kendilerini savcı, polis veya benzeri kamu görevlisi olarak tanıttığını ve bu şekilde para talep ettiğini belirtti.

Kocabaş, “Bizim için halkın desteği çok mühim. Çünkü halkımız mahalle ve sokağına gelen yabancı kişileri tanır, eğer bu kişilerden şüphelenmişse mutlaka 155 aramalı ki biz hemen gelelim. Bulunduğumuz bölgede hırsızlık olayların tümüyle önlenmesi mümkün olmasa da, mutlaka azalacaktır. Bizim kapımız herkese açık. Bizim yanımıza şikayet için veya bezeri konulardan değil, ziyarete de gelin. Nasıl biz sizlerin yanınıza çay içmek, sohbet etmek için geliyorsak sizlerde gelin” dedi.

Bu tür bilgilendirme ve kaynaşma ziyaretlerini artıracaklarını ifade eden Kocabaş, “İlçemizin tamamında bu toplantıları gerçekleştireceğiz. Halkımızı hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ile mücadele konularda bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.