Çocuk ve kadına yönelik saldırılar protesto edildi

Çocuklara yönelik cinsel istismar, kadına yönelik şiddet ve tecavüz olaylarının sıkça gündeme gelmesi üzerine Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sosyal medya üzerinden haberleşen yaklaşık 200 kişilik bir grup, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Akı Caddesi boyunca sloganlar eşliğinde yürüyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar ellerinde pankartlar taşıdı. Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden yürüyüşe diğer vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanında katılımcılar adına açıklamayı ise Aysel Demir adlı kadın yaptı. Çocuğa ve kadına yönelik saldırıların toplumsal bir yara haline geldiğini dile getiren Demir, “Türkiye’de özellikle son dönemlerde cinsel istismar, aile içi cinsel istismar, kadına ve çocuğa tecavüz haberleri yükseliyor. Her gün duyuyor, okuyor, izliyor ve üzülüyoruz. 2016 yılında adli tıbba gelen çocuk istismar vaka sayısı 40 bini aşmış durumda. Bu ne demek ? 40 bin çocuğun ve aynı zamanda ailesinin hayatı söndürüldü demektir. Ne yazık ki bu durum ülkemizin en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Üstelik bu mesele bir çocuk olunca partiler üstü bir durumdur. Yani siyasi değil insanidir ve toplumsal bir yaradır. Bizler bir anne, baba, anneanne, babaanne, dede olarak insani görevimizi yapmalıyız. Bunun için çocuklar konusunda birlikte hareket etme zamanımız gelmiştir” dedi.

Yapılan basın açıklaması sonrasında protesto yürüyüşüne katılan grup olaysız bir şekilde dağıldı