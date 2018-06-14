Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yabancı medya ilgisi

Vatandaşa seslenen Erdoğan’ı yabancı basın da Yalova mitinginde yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde partisinin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Yalova’da partililerle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitinge binlerce Yalovalı katıldı. Mitingde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye yüklenen Erdoğan vatandaşa ’16 yıldır Yalova milletvekilliği yapan Muharrem İnce sizler için ne yaptı’ diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingini yabancı medya da yakından izledi. Birçok ülkeden yabancı gazeteci Yalova mitingini takip etti. Erdoğan yaklaşık 45 dakika vatandaşa seslendikten sonra helikopterle Yalova’dan ayrıldı.