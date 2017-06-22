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22 Haziran 2017 11:25

Eski AK Partili vekil FETÖ’den gözaltına alındı

Yalova eski milletvekili ve 1.

Eski AK Partili vekil FETÖ’den gözaltına alındı

22 Haziran 2017 11:25

sınıf emniyet müdürü Şükrü Önder FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.


Yalova’da 2002/2007 yılları arasında AK Parti’den milletvekili olan 1. sınıf emekli emniyet müdürü Şükrü Önder, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.


Konuyla ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi, "Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya illerinde İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002/2007 yılları arasında Yalova Milletvekilliği yapmış olan 1. sınıf Emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder’in terör örgütü iç haberleşmede kullandıkları By-Lock adlı şifreli haberleşme programını kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10:00 sıralarında gözaltına alınmıştır"




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