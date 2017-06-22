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22 Haziran 2017 20:41

Futsalda şampiyonluğu Arnavutköy kazandı

Yalova’da oynanan 2016-2017 Sezonu Futsal Ligi Türkiye finallerini Arnavutköy Belediyespor kazandı.

Futsalda şampiyonluğu Arnavutköy kazandı

22 Haziran 2017 20:41

3 gün süren ve 8 takımın mücadele ettiği organizasyonun final maçında Osmanlıspor FK’yı 3-0 yenen Arnavutköy Belediyespor şampiyon olurken, ülkemizi UEFA Futsal Kupası’nda temsil edecek.


Üçüncülük karşılaşmasında ise Hankendi Belediyespor normal süresi 6-6 biten maçın uzatmalarında bulduğu gollerle Palandöken Belediyespor’u 10-6 yenerek üçüncü oldu. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan final maçında ise Arnavutköy Belediyespor ile Osmanlıspor FK karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi ilk yarısını 2-0 üstün kapattığı maçın son saniyelerinde bulduğu golle karşılaşmayı 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.


Turnuvada dördüncü olan Palandöken Belediyespor’a plaketini AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul takdim etti. Türkiye üçüncüsü olan Hankendi Belediyespor kupa ve madalyalarını ise Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan verdi.


Finalde kaybederek ikinci olan Osmanlıspor FK’nın kupa ve madalyalarını Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel ve Türkiye Futsal ve Plaj Milli Takımlar Sorumlusu Cem Pamiroğlu verdi.


Türkiye şampiyonu olan ve gelecek sezon UEFA Futsal Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek Arnavutköy Belediyespor’a kupasını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Türkiye Futsal A Milli Takım Teknik Direktörü Sercan Görgülü verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Futsal Sorumlusu ve UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy ise turnuvada görev yapan hakemlere plaket takdim etti.




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