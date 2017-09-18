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18 Eylül 2017 16:55

Genç çiftçilere eğitim

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, genç çiftçilerin süt sığırcılığı eğitimi almasını sağladı.

Genç çiftçilere eğitim

18 Eylül 2017 16:55


Altınova İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, SÜTAŞ Karacabey Eğitim Merkezi’nde genç çiftçilere ‘Süt Sığırlarının Bakımı ve Beslenmesi’ konulu eğitim kursu verilmesini sağladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Genç Çiftçi’ projesinden destek almaya hak kazanan üreticiler kursa katıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Kaymakamı Zafer Engin, “Altınova uygun iklim ve toprak özellikleri sebebiyle her türlü meyve-sebze üretilmesine müsait bir coğrafyaya sahip. Ülkemizde üretilen Kivi’nin yüzde 65’i Altınova’da üretilmektedir. Süs Bitkileri üretiminde ise bölgede lider konumda bulunmaktayız. 250 bin metreküp soğuk hava depolama kapasitesiyle Marmara Bölgesinin gıda lojistik üssü durumundayız. İlçede 2 bin büyükbaş, 3 bin küçükbaş hayvan bulunmakta. 2016 yılında Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uyguladığı ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında, 17 çiftçimize 6’şar adet düve dağıtıldı. Hayvan refahına uygun ve ekonomik yönden daha verimli bir hayvancılık yapılması için genç çiftçilerimizi eğitiyoruz” ifadelerini kullandı.


İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Ünal da, SÜTAŞ’ta yapılan eğitime 29 çiftçinin katıldığını söyleyerek, "3 gün süren program çok verimli geçti. Eğitimi başarıyla tamamlayan yetiştiricilere sertifika verildi" dedi.




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