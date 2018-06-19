Genç kadınlar güreş Milli takımı Yalova’da kampa girdi

Milli kafilede 40 sporcu, 1 teknik direktör ve 3 antrenör bulunuyor.

Minderin sultanları 90. Yıl Spor Salonunda 3 Temmuz’a kadar günde çift antrenmanla şampiyona hazırlıklarını yapacak.

Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Gençtürk, “40 sporcuyla genç milli takımımızın kampı Yalova’da başladı. 4-7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’daki Şampiyonlar Turnuvası yapılacak. O turnuva için Yalova’da hazırlanıyoruz. 3 Temmuz’a kadar sürecek kampımız. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Bu turnuvada eksiklerimizi görüp, 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Roma’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Genç kadınlar güreş Milli takımının teknik direktörlüğünü Murat Gençtürk üstlenirken, Volkan Sultansuyu, Abdulmuttalip Melek, Engin Bakay ve Büşra Kenger antrenörlük yapacak.

Sporcu kafilesinde ise Aynur Erge, Ecem Sezer, Esra Koç, Funda Tükenmez, Zeynep Yetgil, Sevil Alioğlu, Melek Tacar, Rahime Arı, Nur Çınar, Ece Bakay, Eda Tekin, Sugra Yaren Ünal, Nurife Duman, Özge Fındıkçı, Halime Kılıçarslan, Sueda Özcan, Hatice Ece Tekin, Damla Arslan, Yasemin Çataloğlu, Tuğba Başar, Gamze Nur Adakan, Huriye Seçgin, Merve Tüylü, Cansu Aksoy, Aslı Demir, Ecem Uygun, Aybike Yıldırım, Şule Kabak, Kadriye Aksoy, Ece Ayoğlu, Nuray Şener, Sabiha Akyıldız, Tuğba Kılıç, Merve Pul, Zehra Fatma Kanlıada, Ayşegül Özbeğe, Mislina Sırlı, Mehtap Gültekin, Elif Nur Yaşar ve Sude Akgün bulunuyor.