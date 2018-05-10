“Geri Dönüşümden Sanata” defilesi büyüledi

Kağıtlardan ve atık maddelerden yapılan giysilerle sahneye çıkan öğrenciler atıkların sanata nasıl dönüşebileceğini gösterdi.

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi öğrencileri, naylon ve kağıtlardan yaptıkları değişik modellerdeki elbiselerle geri dönüşüm defilesi sundu. Defilede, öğrencilerin kırmızı çorapları, renkli çubuklardan yapılan taçları ve beyaz ağırlıklı sıra dışı makyajları da elbiseler kadar dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, kurum müdürleri, öğrenci ve veliler, Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi öğrencilerinin geri dönüştürülebilen atıklardan hazırladıkları giysilerden oluşan tasarım yarışmasına katıldı. “Bir Maddeyi Geri Dönüştürmek Bin nefes Kazandırır” sloganıyla defileye katılan grup birinci oldu. Düzenlenen yarışmanın jürisinde yer alan Müdür Ali Tosun, oylama sonucunda dereceye giren en iyi tasarımları ödüllendirdi.