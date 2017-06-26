İstanbul Muşlu Sanayici ve iş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova Vali Yardımcısı ve Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi’yi ziyaret etti. İMSİAD Dernek Başkanı Metin Haymana, Yalova’nın Çınarcık İlçesi Kaymakamı olarak atanan ve Vali Yardımcısı olan Çiftçi’ye görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Haymana, daha sonra Vali Yardımcısı Çiftçi’ye, görev yaptığı süre içerisinde Muş paydaşında kurulan sivil toplum kuruluşlarına göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Sivil toplum kuruluşları ve derneklere bütün güçleriyle geleceğe taşımak için el birliğiyle destek verdiklerini belirten Vali Yardımcısı Çiftçi, "İstanbul Muşlu Sanayici ve iş Adamları Derneği Başkanı Metin Haymana ve Medya Tanıtım Başkanı Emrah Doğru kardeşimizin ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yıllardır özlem duyduğumuz dernekler ve sivil toplum kuruluşları bunlar" dedi.

Hayra yeterince örgütlenmiş bir toplum olmadıklarını söyleyen Çiftçi, "Özellikle doğu kökenli kardeşlerimiz olarak kendimizi ifade edebilme noktasında en önemli araçlar olan sivil toplum kuruluşlarını, bizler hayra örgütlemediğimiz müddetçe hemşehrilerimiz geldikleri büyük şehirlerde maalesef şehrin varoşlarında kaybolmaya yüz tutuyorlar. Doğu toplumlarının ırksal bir ayrımda bulunmadan doğu kültürünün batıya vereceği çok güzel değerler var Hem insani, hem ahlaki, hem de manevi noktada verebileceğimiz çok büyük değerler var lakin bireysel olarak hareket ettiğimiz müddetçe bunları başarma şansımız yok dolayısıyla hayra örgütlenmemiz lazım. İMSİAD derneğini tekrardan canı gönülden tebrik ediyorum, inşallah çıktıkları bu yolda bütün hemşehrilerimiz arkalarında birleşir ve güzel hayırlara vesile olurlar. Doğu batı kaynaşması adına da orada ki bağın oluşması ve o güçlü bağların daha da güçlendirilmesi, algının hayra çevrilmesi noktasında da önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Her zaman bir kaymakam, bir vali yardımcısı olmasının ötesinde bir kardeşleri olarak yanlarında olmaya gayret edeceğim. Rabbim muvaffakiyetler versin yolları açık olsun bu vesile ile de tüm Muşlu hemşehrilerime selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.