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05 Haziran 2018 10:45

İnce’nin Cumhurbaşkanlığı smokini Yalova’da dikiliyor

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda resepsiyonlarda giyeceği smokin Yalova’da dikilmeye başlandı.

İnce’nin Cumhurbaşkanlığı smokini Yalova’da dikiliyor

05 Haziran 2018 10:45


CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partiden arkadaşı olan, Yalova’da da terzilik işiyle uğraşan Metin Zenginler, İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde resepsiyonlarda giyeceği smokini dikmeye başladı. İnce’nin Cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını dile getiren Zenginler, “Muharrem İnce ile biz 1999-2000 yılları arasında parti yönetiminde il başkanı ve il başkan yardımcısı olarak görev yaptık. Partinin iyi yerlere gelmesi için de milletvekili seçilmesi için de birlikte büyük mücadelelerimiz oldu. O hırsı ve inancı ile çıtayı her zaman yüksek tutan bir kişidir. Partiye kayıt olduğu günden beri ben hep ’parti büyüklerine bu arkadaşımızın önünü açalım çok güzel yerlere gelecek’ dedim. Haksız çıkmadım, milletvekili oldu. Ardından CHP grup başkanvekili oldu. Son olarak da Cumhurbaşkanı adayı oldu. Türkiye’de halktan da büyük bir destek görüyor. Ben bu seçimden de yüzünün akı ile çıkacağına inanıyorum. O nedenle de smokinini şimdiden dikmeye başladık. Bayramın 1’inci gününde Muharrem İnce Yalova’da olacak. O zaman da bu smokinin provasını yapacağız. Seçim öncesinde smokini kendisine teslim etmek istiyorum” dedi.




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