Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 19:45

Kadın milli sporcuların Yalova kampı sona erdi

U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı’nın Yalova kampı sona erdi.

Kadın milli sporcuların Yalova kampı sona erdi

10 Mayıs 2018 19:45


U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Fransa’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nın ilk etap çalışmalarını tamamladı.


Son antrenmanını 90. Yıl Spor Salonu’nda yapan U25 Milli takımını, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’la birlikte AK Parti Milletvekili aday adayları ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.



Öztabak: “Başarılarıyla gurur duyuyoruz”


AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, ”Avrupa 3.’sü olan kadın millilerimizi Yalova’da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Fransa’nın Bordeaux kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için ilk kampını Yalova’da düzenleyen Tekerlekli Sandalye U25 Kadın Basketbol Milli Takımı’nın 90. Yıl Spor Salonu’nda düzenlediği antrenmanı ziyaret ettik. Milli sporcularımıza şampiyonada başarılar diledik. Sporcu kardeşlerimizle samimi bir ortamda sohbet ettik. Başarılı olacaklarına olan inancım sonsuzdur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç