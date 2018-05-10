Kadın milli sporcuların Yalova kampı sona erdi

U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Fransa’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nın ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Son antrenmanını 90. Yıl Spor Salonu’nda yapan U25 Milli takımını, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’la birlikte AK Parti Milletvekili aday adayları ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Öztabak: “Başarılarıyla gurur duyuyoruz”

AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, ”Avrupa 3.’sü olan kadın millilerimizi Yalova’da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Fransa’nın Bordeaux kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için ilk kampını Yalova’da düzenleyen Tekerlekli Sandalye U25 Kadın Basketbol Milli Takımı’nın 90. Yıl Spor Salonu’nda düzenlediği antrenmanı ziyaret ettik. Milli sporcularımıza şampiyonada başarılar diledik. Sporcu kardeşlerimizle samimi bir ortamda sohbet ettik. Başarılı olacaklarına olan inancım sonsuzdur” dedi.