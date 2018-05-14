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14 Mayıs 2018 15:46

Kars’tan gelen öğrencileri Termal’e hayran kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Doğu ve Güneydoğu illerindeki çocukların farklı şehirleri ziyaret etmelerini hedefleyen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Kars’tan Yalova’ya gelen 100 öğrenci ve 7 öğretmen, Termal ilçesine geldi.

Kars’tan gelen öğrencileri Termal’e hayran kaldı

14 Mayıs 2018 15:46


Kars’ın Selim ve Sarıkamış ilçelerinde yaşayan 100 öğrenci ve 7 öğretmen Yalova’da konuk edildi. Esenköy Hizmetiçi Eğitim Tesislerinde konaklayan kafile Yalova’nın Termal ilçesini de gezdi. Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali ile birlikte Termal’e gelen kafileyi Termal Belediye Başkanı İsmail Atik karşıladı. Önce Sağlık Bakanlığına ait Termal Kaplıcalarını gezen öğrenciler, burada yer alan Atatürk Köşkü’nü de ziyaret ettiler. Ardından Termal Büyük Otel’de öğlen yemeği yiyen öğrencilere Termal Belediye Başkanı İsmail Atik de eşlik etti. Öğrencilerin masalarını tek tek gezen Atik, öğrencilere, “Hoş geldiniz” dedi.


Konuklarıyla yakından ilgilenen Atik, öğrencilerle uzun uzun sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Termal’in tarihi ve doğal güzelliklerini gezme imkanı bulan Karslı öğrenciler ilçeden ayrılmadan önce hatıra fotoğrafı da çektirdiler. Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Termal Belediye Başkanı İsmail Atik öğrencileri ilçeden ayrılışlarında da yolcu ettiler.




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