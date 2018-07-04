Kaytazdere’de su sporları hamlesi

Türkiye Yelken Federasyonu’nun Pirat Ligi’nin 4. Ayağını ve Denizcilik ve Kobotaj Bayramı Kupa Yelken Yarışlarını başarıyla tertiplediklerini belirten Kangal, gençlerin bu sporları seyretmelerinden daha çok lisanslı olarak mücadele etmelerini arzuladığını dile getirdi.

Kaytazdere Belediye Başkanı ve Belediye Yelken Kulübü Başkanı Ali Kangal, Yalova’da su sporlarında tek federe kulüp biziz. 2015 yılında Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü’nü kurduk. Milli sporcularımız var bünyemizde. Bunun yanı sıra hafta sonunda Türkiye Yelken Federasyonu’nun Pirat Ligi’nin 4. Ayağı ile Denizcilik ve Kobotaj Bayramı Kupa Yelken Yarışlarını başarıyla düzenledik. Biz sporcularımızı ulusal boyuta taşımaya çalışıyoruz. Uluslararası dereceler alırsak, milli takıma sporcu verirsek hedeflerimize ulaşacağız. Seyretmek yerine gençlerimizi su sporlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Hedefimize ulaşmadık henüz. Daha fazla lisanslı sporcumuz olursa ve milli takıma kazandırırsak hedefimize ulaşmış olacağız. Yalova’nın doğusunda Kaytazdere Belediyesi ilk adımı attı. İnşallah daha fazlası gelecek ve Yalova su sporlarında önemli işlere imza atacak” dedi.