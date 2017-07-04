Koru Belediye Başkanı Karayolları’nı suçladı

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, selin tek sorumlusunun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğunu ileri sürdü.

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, ilçede ciddi maddi zarara sebep olan selle ilgili Karayolları’nı suçladı. Yaman, "Koru-Çınarcık geçişi çalışmalarında köprüyü yıktılar. Ardından da tali bir yol yaptılar. Derenin geçmesi için bu yolun altına 2 tane menfez yerleştirdiler. Bu durumun yanlış olduğunu, en küçük yağışta sel yaşanabileceğini Karayolları yetkililerine şifahen ilettik. Ama bizi kimse dinlemedi. Neredeyse muhatap bulamadık. Bizim fikrimize bile danışma gereği duymadan kendi bildiklerini yaptılar. Sonuçta da biz haklı çıktık ve ilk yağışta belde sular altında kaldı. Bu yaşanan selin tek sorumlusu ve suçlusu vardır, o da Karayolları’dır. Karayollarının çalışmaları alt yükleniciye ihale etmesi onları suçlu durumundan çıkartmaz. Zira çalışmaları denetleme görevi Karayolları’na aittir" dedi.