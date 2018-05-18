MHP Yalova’da milletvekili adaylarını belirledi

MHP Yalova Milletvekili adaylarını açıkladı.

MHP Genel Merkezi Yalova’da 3 milletvekili adayını belirleyerek kamuoyuna açıkladı. Buna göre MHP Yalova Milletvekili adaylığında 1. Sırada Hasan Topçular, 2. Sırada Ali Oğuz Berberoğlu ve 3. Sırada ise Mete Örnek yer aldı. Sonuçların ülkeye ve Yalova’ya hayırlı olmasını dileyen MHP Yalova 1. Sıra Milletvekili adayı Hasan Topçular yaptığı değerlendirmede, “ Yalova’nın ve ülkemin aşığıyım. 20 senedir Yalova’da siyaset yapıyorum. En eski il başkanlarından birisi de benim. Yalova’nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Tüm amacım ilime ve ülkeme hizmet etmek. Yapı olarak da verdiğim sözde durmadığımda sıkıntı yaşayan birisiyim. Bugüne kadar hep söylediğim gibi milletvekili noktasında Yalova çok şanssız bir il. Sandıkta halkın tecellisinin temsil noktasında meclise taşınmasında Yalova’mız hep sıkıntı yaşadı. Ben uzun zamandır söylüyorum Yalova il olduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman hak ettiği yere gelemedi. Bu anlamda Yalova ile ilgili tespitlerim konusunda çalışmalar yapmak istiyorum. Önce ülkeme daha sonra ilime faydalı olmak istiyorum” dedi.

MHP Yalova İl Başkanı Mehmet Necati Vural ise, “MHP olarak adaylarımızı belirledik. Bundan sonra tüm teşkilatımız adaylarımızın arkasında onları meclise taşımak için çalışacak. MHP Yalova’dan 3 milletvekili çıkartma azmi ile yollara koyulacak. 24 Haziran sabahına kadar da çalışmalarımıza ara vermeyecek tüm gücümüzü ortaya koyacağız” diye konuştu.