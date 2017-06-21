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21 Haziran 2017 15:18

Minibüsçülerde başkan Sarıkaya oldu

S.

Minibüsçülerde başkan Sarıkaya oldu

21 Haziran 2017 15:18

81 Altınova Minibüsçüler Kooperatifi kongresini gerçekleştirdi. Kongrede yeniden aday olmayan mevcut başkan Osman Aydın’ın yerine başkanlığa Kenan Sarıkaya seçildi.


Altınova-Yalova Altınova-Karamürsel Güzergâhında hizmet veren 81 Altınova Minibüsçüler Kooperatifi kongresini yaptı.


TEK LİSTE


43 üyesi bulunan kooperatifin 14 yıldır başkanlığını yapan Osman Aydın, başkanlık görevini Kenan Sarıkaya’ya bıraktı.


Kenan Sarıkaya tarafından hazırlanan tek liste ile gidilen seçimler sonunda yönetim kurulu; İlhami Avşar, Gani Işık, Mustafa Özel, Ramazan Yıldırım, Avni Fidancan ve Niyazi Çobantürk’ten oluştu.


Kooperatif Başkanlığına seçilen Kenan Sarıkaya, uzun yıllar bu görevi yürüten Osman Aydın ve ekibine teşekkür ederek, “Bu bir bayrak yarışıdır. Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.




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