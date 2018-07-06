Muharrem İnce: "CHP’de değişim rüzgarları esiyor"

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, memleketi Yalova’da ofisinin önündeki Kubbeli Cami’de cuma namazı kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan İnce, CHP’de değişim rüzgarları estiğini ifade ederek, "Değişim hararetli bir şeydir. Hoş bir şeydir. Değişim rüzgarları eserse rüzgarların önüne duvar örmemek, değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP’de kavga yok, gürültü yok. CHP’de bir değişim rüzgarı esiyor" diye konuştu.

CHP’nin terör örgütleri ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını iddia eden İnce, "Türkiye’yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan’dır. İstihbarat, güvenlik güçleri, jandarma, polis onun emrinde. Elinde bilgi belge varsa, CHP ile terör örgütleri ile arasında ilişki olduğuna dair bilgi, belge varsa bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa, tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum. Ama yüreği varsa, elinde bilgi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor açıklasın onu da. Palavra ile olmaz bu iş" dedi.

İnce, Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısına ilişkin de "Ahmet Hakan’ın yazısını okudum. Teşekkür ederim kendisine. Biz siyasetçiyiz. Gazeteciler bazen eleştirirler, bazen de överler. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.