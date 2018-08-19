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19 Ağustos 2018 02:23

Önce ağaçlara sonra bariyerlere çarparak durabildi

İzmit-Yalova karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi önce ağaçlara daha sonra bariyerlere çarparak durdu.

Önce ağaçlara sonra bariyerlere çarparak durabildi

19 Ağustos 2018 02:23

Kaza’da araçta buluna Serkan B. ve Batuhan K. yaralandı.


Kaza İzmit- Yalova D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre Serkan B. yönetimindeki 72 BD 112 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan Serkan B. önce yol kenarında bulunan ağaçlara daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kaza’da araçta bulunan Serkan B. ile Batuhan K. yaralanırken araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırılırken trafiğe kapatılan yol aracın çekilmesi sonucunda açıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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