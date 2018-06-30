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30 Haziran 2018 10:23

Osmangazi Köprüsü 2 yaşında

Her gün binlerce aracın kullandığı Osmangazi Köprüsü 2 yaşına girdi.

Osmangazi Köprüsü 2 yaşında

30 Haziran 2018 10:23


Osmangazi Köprüsü, 30 Mart’ta 2013’te Altınova’da temelleri atılan Osmangazi Köprüsü’nün 30 Haziran 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılmıştı. Orta açıklığının 1550 metre olan Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklığa sahip dördüncü köprüsü. 30 Haziran 2016’da hizmete giren Osmangazi Köprüsü ile Gebze-Altınova arası 4 dakikaya inerken, Gebze-Altınova-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi ile İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3.5 saate indirecek. Proje tamamlandığında halen 8-10 saat süren İstanbul-İzmir yolunun 3,5 saate inmesi ve karşılığında yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.


252 metre kule yüksekliği, 35.93 metre tabliye genişliğine sahip. Toplam 2 bin 682 metre olarak planlanan köprünün orta açıklığı 1550 metre olup, dünyanın en büyük orta açıklığa sahip dördüncü köprüsü. Köprü, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 şerit olarak hizmet vermekte.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil ) Otoyolu Projesi, 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometrelik bir sahayı şamil.




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