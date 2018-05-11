Öztabak: "Muharrem İnce’nin Yalova’da karşılığı yok"

Yalova’da Muharrem İnce’nin hizmetidir şeklinde tanımlanabilecek bir hizmet bulamazsınız" dedi.

Yalova’da halkın nabzını ölçen İHA ekibi Muharrem İnce’nin Yolova halkı için ne ifade ettiğini araştırdı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "Cumhurbaşkanımız milletin kalbinin derinliklerindedir. Kişiler siyasetçiler memleketlerine yapacakları hizmetlerle anılırlar. Şimdi CHP adayı Muharrem İnce’nin Yalova’da 16 yıllık milletvekili döneminde bir taş üstüne taş konulduğu görülmemiştir. Yani Muharrem İnce’nin hizmetidir şeklinde tanımlanabilecek Yalova’da herhangi bir hizmet bulamazsınız. Muharrem İnce’nin Yalova’da bir karşılığı yoktur. Muharrem İnce Yalova’da kavgasıyla, ayrıştırıcı sözleriyle ve milleti dışlayan üslubuyla gündemde kalmıştır. Belki kendi partisinde bunlar bir prim olabilmiştir. Ama millet nezdinde Yalovalı hemşehrilerimiz nezdinde hiçbir zaman Muharrem İnce prim elde edememiştir. Bu sefer de böyle bir şeyin olması mümkün gözükmemektedir" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın o kadar çok eseri var ki İnce hangi birini silecek"

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandığı zaman ilk demecinde külliyeyi satacağını söylediğini belirten Öztabak, "Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptığı o kadar çok hizmetler var ki, bunların tümünü satması yok etmesi, Cumhurbaşkanımızı milletin kalbinden, gönlünden, gönlünün derinliklerinden silmesi mümkün olamaz. Muharrem İnce Külliyeyi satacağını söylüyor, Marmaray, Avrasya Tüneli, Ovit Tüneli, bölünmüş yollar, fabrikalar, havalimanları, hastaneler, İHA’lar, SİHA’lar, tanklar, Atak helikopterleri bütün bunları satıp Sayın Cumhurbaşkanımızı milletin kalbinden ve onların gönlünden silmesi mümkün olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanımız milletin gerçekten kalbinin derinliğinde yer etmiş bir liderdir. Bu liderlik vasfı sadece Türkiye’de değil dünyada da kabul görmüştür. Dünyadaki tüm mazlumlarla ilgili söyledikleri, haksızlıklara karşı duruşu bütün dünya kamuoyunda da kendisini en önemli lider konumuna getirmiştir. Bu yüzden ne Türkiye’deki Türk milletinin kalbinden, ne de dünyada mazlumların kalbinden Cumhurbaşkanımızı silmesi mümkün olamayacaktır. Muharrem İnce’nin bu sevdası, bu rüyası kısa sürecek. 24 Haziran’da inşallah uyandığı zaman Türkiye’nin ve dünyanın gerçekleriyle karşılaşacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifestosunda belirttiği hedeflerin aksine karşısındaki şer güçlerinin tek hedefinin onu cumhurbaşkanlığından indirmek olduğuna dikkat çeken Öztabak, "Cumhurbaşkanımızın rüyası olan Türkiye’nin ileri ülkeler arasına girmesi ve tüm hedefleri 24 Haziran’da tekrar milletimizin devam kararıyla, onların tweetlerinin tersine milletimizin devam kararıyla inşallah ülkemizin daha müreffeh bir ülke olarak yoluna devam etmesini sağlayacağız" diye konuştu.

"Muharrem İnce’nin kendi köyünde bile karşılığı yok"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendi köyünde bile bir karşılığının bulunmadığının altını çizen Öztabak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Muharrem İnce 16 yıldır Yalova milletvekili. Bu 16 yıl içerisinde bu benim hizmetim diyebileceği bir tane hizmeti yoktur. Bugün hemşehrilerimiz bunu değerlendireceklerdir. Hizmetin ne anlama geldiğini Muharrem İnce görecek. Zaten Muharrem İnce’nin kendi köyünde de bir karşılığı yok. Muharrem İnce Elmalık köyünden. Elmalık köyünde 1 Kasım seçimlerinde CHP 270 oy almış, Ak Parti 823 oy almıştır. Üç katı fazla oy alıyoruz. Çünkü yaptığı herhangi bir hizmet yok. Milletvekilliği döneminde sadece kendi partisi içerisindeki hayali kendi partisi içerisindeki hırslarının peşinde koşmuştur. Yalova’nın çıkarları Yalova’nın hizmetleri alabilmesi yönünde hiçbir gayreti olmamıştır."

Öte yandan, İHA ekibinin mikrofon uzattığı Yalovalı bir kadın, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek, "Yalovalı biri olarak söylüyorum, Yalova’da bugüne kadar hiç bir icraatı olmadığı gibi hiçbir şey de kazandırmadı. Cumhurbaşkanlığını işin ehlini bilenlere bıraksın" dedi.

Bir başka kadın ise, "Muharrem İnce 8 defa seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık yarışında bile yenilmişken, şimdi nasıl olur da milletin başına geçmeyi düşünür anlamış değiliz. Bunu tüm vatandaşlarımız düşünsün, idrak etsin ve ona göre oyunu versin. Muharrem İnce Yalova’ya hiçbir hizmette bulunmamıştır. Zaten belediyesi borç batağında, Yalova’ya bugüne kadar hiçbir hizmeti olmayan bir insan Türkiye Cumhuriyetine nasıl hizmette bulunacak" diye konuştu.

Muharrem İnce’ye sadece tek bir soru yöneltmek istediğini belirten genç bir kız ise "Kendi teşkilatının bile istemediği bir Muharrem İnce’yi vatandaşlar nasıl istesin? Bu benim aklımda şüphe uyandırıyor. Seçime girildi CHP, HDP ile İYİ Parti ile birlikte hareket ediyor ben bir genç olarak bunların hepsinin farkındayım ve bunun farkında olarak oyumu vereceğim" dedi.

Bir başka genç ise, "Muharrem İnce’nin kendi köyüne, kendi iline bir faydası yokken bir vasfı yokken ülkemize nasıl yararı olacak? Ben bunu çok merak ediyorum, çok düşünüyorum. Bence cumhurbaşkanlığı düşünmesin, önce fikirlerini, hal ve hareketlerini düzeltsin, sonra aday olmaya karar versin" şeklinde konuştu.