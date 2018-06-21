Sahte polis jandarmanın İHA’sına yakalandı

Para dolu poşeti ağaçlık alandan alırken jandarmanın drone’u ile havadan izlenen dolandırıcı, nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakalandı. O anlar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru Beldesindeki Atakent Mahallesi’nde ikamet eden 85 yaşındaki H.E.’yi cep telefonundan arayan bir kişi kendisini komiser olarak tanıtıp adının hırsızlık olayına karıştığını ve kimliğinin olay yerinde bulunduğu yalanıyla korkutup birkaç gün arayla 65 bin lirasını dolandırdı. Olayın ardından H.E. ve yakınları Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri dolandırıcıyı yakalamak için özel ekip kurdu. Teknik ve fiziki takipte bulunan jandarma ekipleri, şahsın Türkiye’de barınan yabancı şahıslar adına alınmış birden fazla farklı GSM hattı kullanarak dolandırıcılık yapan şebeke üyesi olduğunu belirledi.

Yaşlı kadınla tekrar irtibata geçen dolandırıcı H.E.’den bankadan 50 bin lira daha çekip aynı yere bırakmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma özel ekibi seri numarası alınan 50 bin lirayı yaşlı kadına verip dolandırıcının istediği yere bıraktırdı. Tüm bunlar yaşanırken jandarmanın insansız hava aracıyla (İHA) gökyüzünde kayıttaydı.

Olay yerine beyaz bir otomobille gelen şahıs, yaşlı kadının parayı bıraktığı alana geldi. Para dolu poşeti alırken drone ile takip edilen zanlı bir anda etrafı sarılınca kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonrasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan 35 yaşındaki dolandırıcı İ.G. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şahsın dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu belirtildi. Operasyonda kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şebekenin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs ile irtibatlı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık ve benzeri suçlarla bağlantısı olan 5 ayrı şahsın daha kimlik ve fotoğraf bilgileri tespit edildi. Şanlıurfa’da görevli polis ve jandarma kuvvetleri ile irtibata geçen ekipler, şebeke elemanlarından olan bir şüpheliyi de evine operasyon yaparak yakaladı.