Salman: ”Yalovaspor bu şehrin markalarından biridir”

Yalovaspor’un önümüzdeki sezon planlarının konuşulduğu ziyarette, Başkan Salman, Yalova’da bulunan herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini söyledi. Yalovaspor Başkanı Onay Tuna ise, "Yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini dar bütçeyle yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalovaspor’un bu şehrin markalarından biri olduğunu belirten Başkan Salman, “Yalovaspor son yıllarda bulunduğu yeri hak etmeyen bir ligde mücadele veriyor. Ve bu mücadelesini gönüllü olan ve taşın altına elini koyan bir grup yöneticiyle sürdürüyor. Biz Yalova Belediyesi olarak ilimizde amatör branşlarda mücadele eden tüm kulüplere eşit mesafedeyiz ve gereken desteğimizi veriyoruz. Tabii Yalovaspor’u ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Çünkü yıllarca profesyonel liglerde mücadele etmiş, süper lige transfer yapan oyuncuları olmuş ve en önemlisi ilimizin adını taşıyan bir ekibin şu anki durumu bu şehirde Yalovaspor’a gönül verenlerin hoşuna gitmiyor. Yalovaspor bu şehrin markalarından biri ve simgesidir. Sizlerin Yalovaspor’u iyi yerlere getireceğine inanıyorum” dedi.

Kısıtlı bir bütçeyle yola çıktıklarını belirten Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, “Burada sizleri ziyaret eden arkadaşlarımızla el birliği içinde Yalovaspor’u hak ettiği yere getirmek için çaba veriyoruz. Çok kısıtlı bir bütçeye sahibiz ve bu bütçeyi kesinlikle aşmayı düşünmüyoruz. Bazı eksikliklerimiz her kulüpte olduğu gibi bizde de var. Yalova Belediyesi olarak gereken desteği sizlerden görüyoruz” dedi.