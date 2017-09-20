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20 Eylül 2017 11:12

Şampiyon kuş havada 4 saat kalarak rekor kırdı

81 ilden 6 bini aşkın kuşun yarıştığı 11 ay süren Türkiye Oyun Kuşu Yarışması sonuçlandı.

Şampiyon kuş havada 4 saat kalarak rekor kırdı

20 Eylül 2017 11:12

Bu zorlu yarışmanın şampiyonu ise Yalova oldu. Şampiyon kuş havada 4 saat kalarak rekora imza attı.


Türkiye’nin en eski ve köklü güvercin yarışması olarak kabul edilen Türkiye Avrasya Oyun Kuşu Yarışması Adapazarı’na bağlı Serdivan’da yapılan ödül töreni ile sona erdi. 11 ay süren zorlu yarışmada 2017 yılı şampiyonluğu ise Yalovalı kuş yetiştiricisi Serkan Çiçek kazandı. Çiçek 81 ilden 6 binin üzerinde kuşun yarıştığı yarışmada dumanlı cinsi erkek güvercinle Türkiye şampiyonu oldu. Kuş 4 saat boyunca havada kalarak bir rekora imza attı. Jüri, rekorla gelen şampiyonluğa, bugüne kadarki yarışmalarda alınmış en yüksek puanı vererek karşılık verdi. Havada kalma müddeti, kalktığı yere inme özelliği, kuşun gücü gibi birçok husus değerlendirildi. Güvercin 263 puanla rekor kırarak şampiyonluğu aldı.


Kuş yetiştiricisi Serkan Çiçek, şampiyonluktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "81 ili kapsayan önemli bir yarışmaydı. Daha önceden Yalova’da böyle bir birincilik yoktu. Bu birinciliğin ilimize gelmesi bizi gururlandırdı. Kuşumuz 2 boy fark atarak şampiyon oldu. O yarışın en yüksek puanı 220 puandır. 263 puan aldık. Ayrıca yetişkin bir kuşun bu başarıyı elde etmesi de son derece önemli. 4 saat boyunca havada kalarak başka bir rekora daha imza attı" dedi.




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