Şehir magandasının iş yerine silahla ateş etmesi güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir nalbur dükkanına B.Y. adlı şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saat 23.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda B.Y, kapalı olan iş yerinin kepengine önce bir pusula bıraktı, sonra belinden çıkardığı tabanca ile 5 dakika arayla iki kez ateş etti. Kapıya astığı pusulada tehdit ve hakaret edici sözlerin yer aldığı öğrenildi

Saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şüpheli B.Y bölgede bulunan bir çöp kamyonunu gasp etmeye çalıştığı sırada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın ardından yapılan incelemede, iş yerinin camına iki kurşun isabet ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Abdulkadir Bozkurt, "Bana ilk komşum haber verdi. Tanımadığımız şahıs iki el ateş açmış. İlk ateşi kaldırımın karşısından açıyor. Beş dakika bir yere gidip geliyor, sonra ikinci kez sıkıyor. Polis yakalamış. Gece karakoldan çıkarken bize saldırmaya kalktı. Silahının ruhsatsız olduğunu öğrendik. Biz şikâyetçi olmamıza rağmen şahsı salıvermişler. Şu an can güvenliğimiz yok. Yine böyle bir şey yapar mı bilmiyoruz" dedi.