Selin vurduğu çiçek üreticileri devletten destek bekliyor

Seraları yıkılan ve ürünleri zarar gören üreticiler devletten destek bekliyor.

Ülkenin en önemli çiçek üretim noktalarından biri olan Yalova’nın seraları ve kesme çiçek üretimi ile ünlü beldesi Koru geçtiğimiz günlerde meydana gelen selde ciddi zarar görmüştü. Onlarca ev ve işyerini suların basmasının yanı sıra en büyük zarar ise seralarda meydana geldi. 300’e yakın serayı basan sular, bu seralarda satılmayı bekleyen ürünleri de kullanılmaz hale getirdi. Şu günlerde selin zararlarını onarmaya, çamurla kaplanan seralarını temizlemeye çalışan çiftçiler ne yapacaklarını bilemez durumda. Devletten destek beklediklerini dile getiren çiftçiler, "Selden seralarımız ve içerisindeki bitkiler zarar gördü. Şayet devlet bize destek vermezse toparlanmamız çok güç. Beldede hasar tespitleri yapıldı. Ancak hasarımızın ne kadarı karşılanacak bilemiyoruz" dediler.

Göz yaşlarına boğulan bazı çiftçiler ise, o kabus gününü unutamadıklarını dile getiriyor. Büyük maddi zararları olduğunu hatırlatan çiftçiler destek bekliyor.

Öte yandan selden Karayolları’nı sorumlu tutan Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, çifçilerin Karayolları’nı mahkemeye vermeye hazırlandığını belirtti. Beldede toplam 2 milyonun üstünde zarar olduğunu vurgulayan Yaman, "Hasar tespitleri yapıldı, ancak biz hasarın tamamının tazmin edileceğini düşünmüyoruz. Çok cüz’i ödemeler yapılacağını herkes biliyor. Çoğu çiftçi kredi ile ekim yaptı. Onların kredi ödemeleri nasıl yapılacak? Çiftçiyi bekleyen en büyük tehlike ise kirli sel suları ile gelen hastalıklar. Bunlar bir aya kadar kendini gösterir. Eğer hastalık baş gösterirse selden kurtarılan bitkiler de kaybedilir" dedi.