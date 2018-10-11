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Sporcular anneleri ile idman yaptı

Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Tekvando Takımı son antrenmanını anneleriyle birlikte yaptı.


Altınova Belediyesi Tekvandocular hız kesmeden antrenmanlara devam ediyor. 100 yakın öğrencisi, uzman antrenörler tarafından eğitiliyor. Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan son antrenmana anneleriyle birlikte çıkan öğrenciler, keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. Tekvando takımının önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kulüp yönetimimizden, hocamıza, velilerimizden sporcularımıza kadar çok iyi bir ortak yakaladık. Tekvandoda ciddi potansiyelimiz var. Sporcularımız önemli başarılara imza atıyor. Hocalarımızı, velilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

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