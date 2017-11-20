Türkiye ve Güney Kore mantar üretecek

Güney Kore Milletvekili Sangho Woo ve ekibi Yalova’ya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Güney Kore’den şişe kültürü makinesi alındı. Bu makine Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne getirilerek çalışmaya başlandı. Şişe kültür sistemi ile Türkiye’de enoki, kulacık, reişi gibi mantar türlerinin yaygın olarak üretimi hedefleniyor.

Güney Kore Milletvekili Sangho Woo ve ekibi Yalova’ya gelerek merkezi ziyaret etti. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "Konuklarımız bu projeler kapsamında Güney Kore’den ithal edilen şişe kültürü makinelerini yerinde inceledi. Ayrıca Geofit Araştırma Merkezi’ne de ziyarette bulundular. Kendilerine endemik geofitler hakkında bilgilendirme yapıldı" denildi.