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06 Haziran 2018 16:56

Yalova açıklarında 16 metrelik tekne alev alev yandı

Yalova açıklarında bilinmeyen bir nedenle alev alan 16 metrelik Yiğit K adlı özel yat, kısa sürede küle döndü.

Yalova açıklarında 16 metrelik tekne alev alev yandı

06 Haziran 2018 16:56

Teknede bulunan 2 kişi ise Yalova deniz polisi tarafından kurtarıldı.


Yalova açıklarında bir teknenin yandığı haberi, Yalova deniz polisini harekete geçirdi. Deniz 1 adlı tekne ile derhal harekete geçen deniz polisi ekipleri, yaklaşık 50 mil açıklarındaki teknenin yanına gitti. Alevler içerisindeki teknede bulunan 2 kişi ise yanmamak için denize atlayarak hayata tutundu. Ekipler 2 kişiyi denizden çıkartarak tekneye aldılar. Ardından çağrılan bir römorkör yardımı ile tekne söndürüldü. Teknede bulunan 2 kişi ve ağır hasar meydana gelen 16 metrelik tekne Kartal sahiline götürüldü. Tekneden sağ kurtulan şahısların ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Teknenin yanma sebebi ise araştırılıyor.




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