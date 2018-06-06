Yalova açıklarında 16 metrelik tekne alev alev yandı

Teknede bulunan 2 kişi ise Yalova deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yalova açıklarında bir teknenin yandığı haberi, Yalova deniz polisini harekete geçirdi. Deniz 1 adlı tekne ile derhal harekete geçen deniz polisi ekipleri, yaklaşık 50 mil açıklarındaki teknenin yanına gitti. Alevler içerisindeki teknede bulunan 2 kişi ise yanmamak için denize atlayarak hayata tutundu. Ekipler 2 kişiyi denizden çıkartarak tekneye aldılar. Ardından çağrılan bir römorkör yardımı ile tekne söndürüldü. Teknede bulunan 2 kişi ve ağır hasar meydana gelen 16 metrelik tekne Kartal sahiline götürüldü. Tekneden sağ kurtulan şahısların ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Teknenin yanma sebebi ise araştırılıyor.