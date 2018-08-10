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10 Ağustos 2018 15:15

Yalova Belediyespor çalışmalara başladı

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerden Yalova Belediyespor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yalova Belediyespor çalışmalara başladı

10 Ağustos 2018 15:15

Yalova ekibinin Amerikalı oyuncuları Kyle Washington ve Stephen Brown 13 Ağustos tarihinde takıma katılacak.


Yalova Belediyespor’un yerli oyuncuları, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kriterlerine göre özel bir hastane de öncelikle efor, göz, kulak, burun, boğaz, kardiyoloji, ortopedi, kan testleri, nöroloji testlerinden başarıyla geçti. Sağlık testlerinin ardından Yalova Belediyespor, başantrenör Mehmet Kabaran gözetiminde Yalova Atatürk Stadyumunda kondisyon idmanlarına başladı.


Yalova Belediyespor başantrenörü Mehmet Kabaran, ”Genç bir ekip kurduk ve çalışmalara başladık. Yeni bir takımda çalışmak beni oldukça heyecanlandırıyor. Başarılı olmak için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz. Yabancı oyuncularımız aramıza 13 Ağustosta katılacak. Bu tarihten itibaren tam kadro olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takımımıza uygun oyuncu arayışlarımız devam ediyor. Birkaç kaliteli ismi daha takıma kazandıracağız” şeklinde konuştu.




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