Yalova Belediyespor çalışmalara başladı

Yalova ekibinin Amerikalı oyuncuları Kyle Washington ve Stephen Brown 13 Ağustos tarihinde takıma katılacak.

Yalova Belediyespor’un yerli oyuncuları, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun kriterlerine göre özel bir hastane de öncelikle efor, göz, kulak, burun, boğaz, kardiyoloji, ortopedi, kan testleri, nöroloji testlerinden başarıyla geçti. Sağlık testlerinin ardından Yalova Belediyespor, başantrenör Mehmet Kabaran gözetiminde Yalova Atatürk Stadyumunda kondisyon idmanlarına başladı.

Yalova Belediyespor başantrenörü Mehmet Kabaran, ”Genç bir ekip kurduk ve çalışmalara başladık. Yeni bir takımda çalışmak beni oldukça heyecanlandırıyor. Başarılı olmak için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz. Yabancı oyuncularımız aramıza 13 Ağustosta katılacak. Bu tarihten itibaren tam kadro olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takımımıza uygun oyuncu arayışlarımız devam ediyor. Birkaç kaliteli ismi daha takıma kazandıracağız” şeklinde konuştu.