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26 Temmuz 2018 12:09

Yalova Belediyespor Satranç 1. Ligine yükseldi

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) düzenlediği Türkiye Satranç 2.

Yalova Belediyespor Satranç 1. Ligine yükseldi

26 Temmuz 2018 12:09

Liginde mücadele eden Yalova Belediyespor topladığı 12 puanla üçüncü oldu ve 1. Lige adını yazdırdı. Yalova’yı Konya Selçuklu Kültür Merkezi’nde yapılan müsabakalarda Yalova Belediyespor ve Çiftlikköy Altınkale Satranç Spor Kulübü temsil etti.


35 takım ve 518 sporcunun mücadele ettiği 2018 Türkiye Satranç İkinci Ligi’nde ilk dört sırayı elde ederek 2019 Türkiye Satranç Birinci Ligi’ne yükselme başarısı gösteren takımlar, 1. Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü, 2. Olbia Satranç ve Spor Kulübü, 3. Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği ve Yalova Belediye Spor Kulübü oldu.


Yalova Satranç Temsilcisi Erkan Şat, ”Yalova için çok güzel bir turnuva oldu. Yalova Belediyespor 1. Lige yükselirken, Altınkale Satranç Kulübü ise gelecek sezonda 2. Ligde mücadele etme hakkı kazandı. Sporcularımız ayrıca 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı” dedi.




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