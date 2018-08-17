Yalova depreminin 19’uncu yıl dönümü dualar ile anıldı

Aradan geçen 19 yıla rağmen silinmeyen acı yeniden yürekleri dağladı. Depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Yalova’da da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenler felaketin 19’uncu yıl dönümünde anıldı. Yalova’da depremde ölenler için 17 Ağustos Parkı’nda bulunan Deprem Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı Yalova’da bu yıl düzenlenen törene siyasi partiler ve, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Aradan geçen 19 yıla rağmen acılar yürekleri dağlarken kent sakinleri büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtına gelerek anıtı çiçeklerle donattı.

Anıtta yakınlarını kaybedenler dualar okudu. Büyük felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri Kuran-ı Kerim ve ilahiler okurken saatler 03.02’yi gösterdiğinde depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.